Движение в районе Лужников временно перекроют 27 и 28 июня

«В связи с проведением концерта 27 и 28 июня будет временно закрыто движение в районе Лужников. Движение закроют 27 и 28 июня: с 08:00 мск до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, с 20:00 мск до окончания концерта на участках улиц: Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде № 2309», — говорится в сообщении.