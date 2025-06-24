Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение в районе Лужников временно перекроют 27 и 28 июня

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Движение в центре Москвы в районе Лужников будет временно закрыто 27 и 28 июня в связи с проведением концерта Василия Вакуленко, также известного под псевдонимом Баста. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением концерта 27 и 28 июня будет временно закрыто движение в районе Лужников. Движение закроют 27 и 28 июня: с 08:00 мск до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, с 20:00 мск до окончания концерта на участках улиц: Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде № 2309», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на некоторых участках ограничений будет действовать запрет на парковку 27 и 28 июня с 0:01 мск до окончания концерта.