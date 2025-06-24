Трёхлетний ребенок чуть не скончался от попкорна

Трёхлетний малыш из московской многодетной семьи во время просмотра мультфильмов ел попкорн и случайно вдохнул кукурузное зёрнышко, сообщает телеграм-канал SHOT. Сначала родители не придали этому значения, но вскоре у ребёнка поднялась температура, начался сильный кашель, а сам он стал вялым и слабым.
Испуганные мама и папа предположили пневмонию и вызвали скорую помощь.
Мальчика срочно госпитализировали в московскую больницу имени Сперанского. Врачи провели обследование и обнаружили в левом бронхе инородное тело — то самое зёрнышко, которое уже начало разбухать и превращаться в попкорн прямо в дыхательных путях. Именно оно вызывало у ребёнка одышку и воспалительную реакцию.
Медики аккуратно извлекли зерно с помощью бронхоскопа, и уже через 10 дней малыш полностью поправился.
Врачи предупреждают: маленьким детям нельзя давать попкорн, орехи и другие мелкие продукты — они легко могут попасть в дыхательные пути и вызвать удушье.
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