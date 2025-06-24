Трёхлетний ребенок чуть не скончался от попкорна

Трёхлетний малыш из московской многодетной семьи во время просмотра мультфильмов ел попкорн и случайно вдохнул кукурузное зёрнышко, сообщает телеграм-канал SHOT. Сначала родители не придали этому значения, но вскоре у ребёнка поднялась температура, начался сильный кашель, а сам он стал вялым и слабым.