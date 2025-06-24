Суд подтвердил законность штрафа за строительство в омском дендросаду

Омский облсуд рассмотрел жалобу на постановление регионального минприроды от гражданина А. Н. Чеченкина. Коллегия подтвердила законность выбранного ему наказания по статье № 8.39 КоАП РФ за строительную деятельность в особо охраняемой зоне. Мужчине выписали штраф в три тысячи рублей.
Ранее Куйбышевский районный суд Омска уже отклонял аналогичную жалобу горожанина. Было установлено, что на принадлежащем Чеченкину участке земли, входящем в состав памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе», возвели постройку. Ее площадь — 264,13 м². Суды признали это нарушением запрета на строительство в данном локации.
Без изменений остались как постановление о назначении административного штрафа, так и решение суда района.
Ранее «КП Омск» рассказала, как местный таксист похитил у своего пассажира 120 тысяч рублей.