Суд подтвердил законность штрафа за строительство в омском дендросаду

Ранее Куйбышевский районный суд Омска уже отклонял аналогичную жалобу горожанина. Было установлено, что на принадлежащем Чеченкину участке земли, входящем в состав памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе», возвели постройку. Ее площадь — 264,13 м². Суды признали это нарушением запрета на строительство в данном локации.