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Восемь волгоградцев заразились опасными инфекциями после укусов клещей

126 волгоградцев атаковали клещи за неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области продолжается сезон активности клещей. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона за медицинской помощью после укусов обратились уже 1191 человек. За последнюю неделю зарегистрировано 126 случаев, что, впрочем, не превышает средних многолетних показателей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное ведомство.

Несмотря на то, что число обращений пока не бьет рекордов, Роспотребнадзор напоминает жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности. В текущем году в области зарегистрировано два случая Крымской геморрагической лихорадки и шесть случаев иксодового клещевого боррелиоза — тяжелых заболеваний, передающихся через укусы клещей.

Чтобы избежать укусов, следует соблюдать простые, но эффективные правила. Перед выходом на природу надевайте светлую одежду с длинными рукавами и брюками, заправляя брюки в носки. Используйте специальные аэрозольные средства от клещей, выбирайте для прогулок безопасные тропы, избегая высокой травы и кустарников. После возвращения домой, тщательно осмотрите себя, свою одежду и домашних животных.

Если клещ присосался, не пытайтесь его снять самостоятельно, рискуя оборвать хоботок. Обратитесь в медицинское учреждение. Даже если анализ не показал наличие инфекции, будьте внимательны к своему самочувствию в течение двух недель после укуса. При появлении лихорадки, головной боли, сыпи или других симптомов, немедленно обратитесь к врачу.