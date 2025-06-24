Восемь волгоградцев заразились опасными инфекциями после укусов клещей

Если клещ присосался, не пытайтесь его снять самостоятельно, рискуя оборвать хоботок. Обратитесь в медицинское учреждение. Даже если анализ не показал наличие инфекции, будьте внимательны к своему самочувствию в течение двух недель после укуса. При появлении лихорадки, головной боли, сыпи или других симптомов, немедленно обратитесь к врачу.