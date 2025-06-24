Общественно-деловое пространство появится в Южнопортовом районе по программе КРТ

«В Южнопортовом районе столицы появится современное общественно-деловое пространство по адресу: Волгоградский проспект, вл. 32. На отведенном под редевелопмент участке площадью 14,38 га планируется возвести объекты для бизнеса. Это будет удобно для жителей новостроек, расположенных поблизости от реорганизуемой площадки. В результате реализации проекта в районе создадут почти 5 тыс. рабочих мест», — приводятся в сообщении слова Ефимова.
Уточняется, что площадка находится в шаговой доступности от станций «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро и «Угрешская» Московского центрального кольца (МЦК). Также рядом расположены крупные столичные автомагистрали: Волгоградский проспект и Третье транспортное кольцо (ТТК).
Как рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, которого цитирует пресс-служба, проектом комплексного развития территории предусмотрено строительство офисно-административных зданий и торгово-выставочного комплекса. «Кроме того, на площадке планируется возвести современный павильон для проведения ярмарок. Вся территория будет озеленена, благоустроена и обеспечена удобной улично-дорожной сетью», — добавил он.
По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.