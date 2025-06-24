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Обрывать на полуслове: Банки нашли новый способ защитить россиян от мошенников

РБК: В России хотят обязать разрывать звонки от мошенников в мессенджерах.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшие российские банки выступили с инициативой по усилению защиты граждан от телефонного мошенничества. Согласно предложению Национального совета финансового рынка (НСФР), операторы интернет-сервисов должны будут автоматически прерывать подозрительные звонки и переписку, передает РБК.

Инициатива, направленная в комитет Госдумы, предполагает внедрение в мессенджерах и соцсетях специальных антифрод-систем на базе искусственного интеллекта. Эти системы будут анализировать звонки и сообщения в реальном времени, автоматически блокируя подозрительную активность и разрывая звонок или переписку.

Дополнительно НСФР предлагает запретить входящие звонки от абонентов, отсутствующих в контактной книге пользователя. Исключения составят те случаи, когда пользователь предварительно разрешил принимать подобные звонки.

Как KP.RU писал ранее, больше всего мошенников в России интересуют дети, пожилые люди и владельцы криптовалют. В 2025 году на 60% увеличилось количество атак на Android-устройства, в которых вредоносные файлы прикрывались под популярными играми.