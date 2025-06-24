Умер гитарист и основатель Bad Company и Mott the Hoople Мик Ральфс

«У Ральфа случился инсульт через несколько дней после его последнего выступления с группой на лондонской арене O2 в 2016 году, с тех пор он был прикован к постели. Никаких дополнительных подробностей об обстоятельствах его смерти предоставлено не было», — говорится в материале.