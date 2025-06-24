Умер гитарист и основатель Bad Company и Mott the Hoople Мик Ральфс

Гитарист, певец, автор песен и основатель классических британских рок-групп Bad Company и Mott the Hoople Мик Ральфс скончался в возрасте 81 года, пишет New York Post со ссылкой на представителя Bad Company.
«У Ральфа случился инсульт через несколько дней после его последнего выступления с группой на лондонской арене O2 в 2016 году, с тех пор он был прикован к постели. Никаких дополнительных подробностей об обстоятельствах его смерти предоставлено не было», — говорится в материале.
Уточняется, что в ноябре 2025 года Ральфс собирался стать членом Зала славы рок-н-ролла от Bad Company.
Ральфс родился 31 марта 1944 года в Херефорде в Великобритании, в 1966 года стал соучредителем группы Doc Thomas Group, которая потом была переименована в Mott the Hoople. Группа обрела популярность в 1972 году после исполнения песни «All the Young Dudes», написанной и спродюсированной Дэвидом Боуи.
Однако Ральфс чувствовал себя стесненным в коллективе, поэтому он вышел из него и создал группу Bad Company. Она сразу стала популярной, а ее одноименный дебютный альбом занял первое место в чарте Billboard. Позже песня Ральфса «Can t Get Enough» заняла пятую позицию в Billboard Hot 100.