Трамп назвал главу ФРС США тупым и упрямым человеком

Он подчеркнул, что экономика США находится в отличном состоянии, а инфляция отсутствует, что, по его мнению, оправдывает снижение ставки на два-три пункта. «Это позволило бы Соединенным Штатам ежегодно экономить более 800 миллиардов долларов. Какая разница! Если ситуация ухудшится, ставку можно будет повысить», — отметил Трамп.