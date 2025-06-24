Трамп назвал главу ФРС США тупым и упрямым человеком

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство политикой главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который сегодня выступит в Конгрессе, чтобы объяснить, в частности, свое решение не снижать процентную ставку.
«“Слишком поздно”, — заявил Трамп. — В Европе ставки снижали 10 раз, а у нас — ни одного».
Он подчеркнул, что экономика США находится в отличном состоянии, а инфляция отсутствует, что, по его мнению, оправдывает снижение ставки на два-три пункта. «Это позволило бы Соединенным Штатам ежегодно экономить более 800 миллиардов долларов. Какая разница! Если ситуация ухудшится, ставку можно будет повысить», — отметил Трамп.
Глава Белого дома выразил надежду, что Конгресс сумеет убедить «этого крайне упрямого и тупого человека», чья некомпетентность, по его словам, будет дорого обходиться стране долгие годы.
Недавно Дональд Трамп прокомментировал публикацию заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева на тему готовности некоторых стран передать ядерное оружие Ирану.