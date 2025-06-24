Электроснабжение в Красноярском крае полностью восстановлено после сильной грозы

Для ликвидации последствий непогоды были задействованы 55 ремонтных бригад, состоящих из около 190 специалистов и использующих более 60 единиц специализированной техники. В дополнение к этому применялись семь резервных генераторов для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии.