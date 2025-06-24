Электроснабжение в Красноярском крае полностью восстановлено после сильной грозы

После мощного грозового фронта, обрушившегося на регион, энергетики завершили восстановление электроснабжения. Об этом сообщила компания «Россети Сибирь».
Для ликвидации последствий непогоды были задействованы 55 ремонтных бригад, состоящих из около 190 специалистов и использующих более 60 единиц специализированной техники. В дополнение к этому применялись семь резервных генераторов для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии.
Наибольшие повреждения затронули восточные и юго-восточные районы края, включая населенные пункты Иркутская область, Канск, Абан и Нижний Ингаш. Сеть высокого напряжения (от 6 до 110 киловольт) была оперативно восстановлена благодаря слаженной работе персонала.
В настоящее время энергетики продолжают обрабатывать индивидуальные заявки жителей по низковольтной сети напряжением 0,4 кВ, которая обеспечивает электроэнергией жилые дома.