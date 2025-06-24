Милиция назвала сумму штрафа за изготовления самогона «для собственных нужд»

В милиции напомнили белорусам о штрафах за изготовление самогона, пишет телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Ранее правоохранители рассказали, что более шести тонн браги и 430 литров самогона уничтожили в лесу под Пружанами: «Мини-завод был в лесном массиве».
Задержанный владелец «производства», 51-летний житель Свисловичского района, сказал, что производил самогон для себя. Однако в милиции сказали, что за это грозит.
Прежде всего, оправдание «для собственных нужд» не позволит избежать ответственности, так как информация тщательно проверяется.
И, вообще, в Беларуси физлицам запрещено производить самогон. За изготовление частными лицами крепких алкогольных напитков в республике предусмотрено до пяти базовых величин (до 210 белорусских рублей в июне 2025-го) штрафа с конфискацией продукции и аппарата. При повторном нарушении штраф увеличивается до 30 базовых величин (до 1260 белорусских рублей).
Еще эпидемиолог предупредила белорусов об опасных ядовитых ягодах из леса: «Одни похожи на чернику, другие вызовут язвы на кожи просто при соприкосновении».