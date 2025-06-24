Милиция назвала сумму штрафа за изготовления самогона «для собственных нужд»

И, вообще, в Беларуси физлицам запрещено производить самогон. За изготовление частными лицами крепких алкогольных напитков в республике предусмотрено до пяти базовых величин (до 210 белорусских рублей в июне 2025-го) штрафа с конфискацией продукции и аппарата. При повторном нарушении штраф увеличивается до 30 базовых величин (до 1260 белорусских рублей).