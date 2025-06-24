Лесопарк с зоной для выгула собак появится возле жилого комплекса в Сокольниках

«Застройщик направил в комитет извещение о начале строительства четырех корпусов на 1 тыс. 598 квартир. Общая площадь застройки превысит 153 тыс. кв. м. В рамках проекта создадут парк площадью 3 тыс. кв. м, где высадят более 130 деревьев и около 800 кустарников. Прогулочный маршрут протянется на 500 м. Вдоль него обустроят площадки для отдыха и занятий спортом, а также зоны для выгула собак. Всего в рамках озеленения высадят порядка 1,5 тыс. деревьев и кустарников, а также разобьют 170 кв. м цветников», — приводится в материале слова Слободчикова.
Отмечается, что в лесопарке установят скамьи из натуральных материалов, арт-объекты и детские игровые площадки. Ландшафт сформируют ярусной композицией с имитацией возвышенностей, создающей эффект глубины пространства. На верхнем ярусе высадят два вида тополей. Пространство между ними займут боярышник, белая акация, калина и гордовина. Дорожки обрамят массивами пузыреплодника, буддлеи и серой спиреи, а свободные участки засеют луговыми травами.
«Общая площадь благоустройства составит 20 тыс. кв. м. Для жителей предусмотрен подземный паркинг на 584 машиноместа. На первых этажах разместится коммерческая инфраструктура: кафе, фитнес-клуб, супермаркет, аптека и салон красоты. Дополнительно построят двухэтажный ресторан и общественную площадь с зонами отдыха, где создадут арт-композицию в виде зеркального озера с сухим фонтаном», — подчеркнул Слободчиков.