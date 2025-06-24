Чернышенко выступил за использование «Азбуки» на «Букваря» в школах

«Предлагалось заменить азбуку на букварь, но, мне кажется, и то, и другое нужно. Во всяком случае, азбука — это больше про изучение алфавита и его применение, а букварь — это более глубокое обучение чтению и изучение русского языка. Мне кажется, что оба учебника необходимы», — отметил вице-премьер в беседе с РИА Новости.