Чернышенко выступил за использование «Азбуки» на «Букваря» в школах

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался в пользу использования как азбуки, так и букваря в российских школах.
По его мнению, оба учебника необходимы, поскольку азбука знакомит с алфавитом и его применением, а букварь направлен на более глубокое изучение русского языка.
«Предлагалось заменить азбуку на букварь, но, мне кажется, и то, и другое нужно. Во всяком случае, азбука — это больше про изучение алфавита и его применение, а букварь — это более глубокое обучение чтению и изучение русского языка. Мне кажется, что оба учебника необходимы», — отметил вице-премьер в беседе с РИА Новости.
Ранее на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название «Букварь» вместо нынешней «Азбуки».
Министр просвещения России Сергей Кравцов также поддержал идею возвращения в школы традиционного названия «Букварь» для первого учебника младших классов.