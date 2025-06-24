Законы по борьбе с нелегальной миграцией заработали, заявил Володин

Как указал Володин, результативными стали нормы закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Так, ранее в Екатеринбурге были задержаны участники преступной группы, организовавшие незаконное пребывание мигрантов в РФ. Среди них в том числе директор центра по приёму экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, который относится к Уральскому федеральному университету. Фигурантом еще одного уголовного дела об организации преступного сообщества стал директор центра по тестированию мигрантов при РУДН, который, по версии следствия, втянул в противоправную деятельность и своих сотрудников.