Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли свадьбу

Российская телеведущая Ксения Бородина и шоумен Николай Сердюков сыграли свадьбу. Красочными фотографиями артистка во вторник, 24 июня, поделилась в своем Telegram-канале.
Торжество прошло 23 июня в живописном месте.
Праздник молодоженов посетили многие знаменитые представители российской эстрады. Так, для пары выступали Zivert, Artik & Asti, Akmal" и Владимир Пресняков.
7 декабря 2024 года появились сообщения о том, что Николай Сердюков сделал предложение Бородиной вблизи часов с павлином в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Телеведущая Юлия Барановская поздравила пару, к ней присоединились бывшая модель Инна Жиркова и актриса Наталья Варвина.
Бородина вышла замуж за Сердюкова 4 июня. Они расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе.
Недавно пара поделилась планами, выступая в популярном телевизионном проекте «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Шоумен заявил, что одним из приоритетов семьи станет улучшение жилищных условий.