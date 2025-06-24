Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли свадьбу

7 декабря 2024 года появились сообщения о том, что Николай Сердюков сделал предложение Бородиной вблизи часов с павлином в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Телеведущая Юлия Барановская поздравила пару, к ней присоединились бывшая модель Инна Жиркова и актриса Наталья Варвина.