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Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли свадьбу

Российская телеведущая Ксения Бородина и шоумен Николай Сердюков сыграли свадьбу. Красочными фотографиями артистка во вторник, 24 июня, поделилась в своем Telegram-канале.

Российская телеведущая Ксения Бородина и шоумен Николай Сердюков сыграли свадьбу. Красочными фотографиями артистка во вторник, 24 июня, поделилась в своем Telegram-канале.

Торжество прошло 23 июня в живописном месте.

Праздник молодоженов посетили многие знаменитые представители российской эстрады. Так, для пары выступали Zivert, Artik & Asti, Akmal" и Владимир Пресняков.

7 декабря 2024 года появились сообщения о том, что Николай Сердюков сделал предложение Бородиной вблизи часов с павлином в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Телеведущая Юлия Барановская поздравила пару, к ней присоединились бывшая модель Инна Жиркова и актриса Наталья Варвина.

Бородина вышла замуж за Сердюкова 4 июня. Они расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе.

Недавно пара поделилась планами, выступая в популярном телевизионном проекте «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Шоумен заявил, что одним из приоритетов семьи станет улучшение жилищных условий.