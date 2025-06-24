В вузе Адыгеи начнут испытания новых сортов озимой пшеницы и тритикале

МАЙКОП, 24 июня. /ТАСС/. Ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Майкопского государственного технологического университета (НИИСХ МГТУ) передадут на государственное испытание несколько новых сортов озимой мягкой пшеницы и озимой тритикале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МГТУ.
«Институт совместно с НЦЗ имени П. П. Лукьяненко ведет работу по экологическому сортоиспытанию новых линий озимой пшеницы и тритикале. Благодаря этому выделяются новые перспективные линии с высокой продуктивностью, обладающие комплексной устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессорам, что особенно важно для нашего и схожих по условиям регионов. В этом году мы планируем к передаче на государственное сортоиспытание нескольких новых сортов озимой мягкой пшеницы и озимой тритикале», — сказали в пресс-службе вуза.
Экологическое сортоиспытание новых линий озимой пшеницы и тритикале ведется в условиях южно-предгорной зоны Адыгеи. Она характеризуется большим количеством осадков и высокой температурой в весенне-летний период, что создает благоприятные условия для патогенных микроорганизмов и является естественной средой для оценки устойчивости к ним. Разработкой новых сортов занимается коллектив отдела селекции и семеноводства пшеницы и тритикале НЦЗ им. П. П. Лукьяненко под руководством академика Людмилы Беспаловой, экологическое сортоиспытание озимой пшеницы и тритикале в почвенно-климатических условиях Адыгеи ведут сотрудники НИИСХ МГТУ кандидат сельскохозяйственных наук Марина Кузенко и кандидат сельскохозяйственных наук Казбек Хатков.
«Благодаря непрерывности селекционного процесса выделяются перспективные линии с высокой продуктивностью, обладающие комплексной устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессорам. Выделенные в этом году линии озимой пшеницы и озимой тритикале относятся к среднепоздней и позднеспелой группе, они уже показали урожайность в диапазоне 65−80 ц/га, что превосходит стандарты. Также отмечены высокое качество зерна и высокая устойчивость к основным болезням», — цитирует Кузенко пресс-служба.
Ранее результатами работы ученых стали сорта озимой пшеницы Горянка, Мафэ, Майкопчанка, Насып. Также ученые института в полевых опытах изучают действие новых биопрепаратов, исследуют элементы агротехники различных культур для разработки более эффективных технологий.
Адыгейский НИИСХ вошел в состав МГТУ в 2022 году и продолжает активную научную деятельность в вопросах земледелия, селекции и семеноводства. Институт — единственный в стране сельскохозяйственный вуз, занимающийся селекцией зимующего овса. Учреждение продолжает сотрудничество с ведущими селекционными центрами страны, такими как ВНИИМК имени В. С. Пустовойта и НЦЗ имени П. П. Лукьяненко, заключено соглашение о сотрудничестве с селекционно-семеноводческой компанией «Русид».