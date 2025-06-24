В вузе Адыгеи начнут испытания новых сортов озимой пшеницы и тритикале

«Институт совместно с НЦЗ имени П. П. Лукьяненко ведет работу по экологическому сортоиспытанию новых линий озимой пшеницы и тритикале. Благодаря этому выделяются новые перспективные линии с высокой продуктивностью, обладающие комплексной устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессорам, что особенно важно для нашего и схожих по условиям регионов. В этом году мы планируем к передаче на государственное сортоиспытание нескольких новых сортов озимой мягкой пшеницы и озимой тритикале», — сказали в пресс-службе вуза.