В Екатеринбурге прошли первые тестирования детей мигрантов

Чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно, принимающие тесты педагоги прошли специальную подготовку. Для будущих первоклассников испытание проходит только в устной форме, на которой оценивается их умение понимать речь и говорить на русском языке. Остальные также должны сдать еще и письменную часть, в которой необходимо показать знание лексики и грамматики. На весь экзамен уходит не более 80 минут.