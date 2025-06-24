Самарская область заняла 11 место по социально-экономическому положению

Самарская область заняла 11 место в топе регионов России по социально-экономическому положению. Первое место за Москвой (94,99 балла), за ней Санкт-Петербург (90,93), Республика Татарстан (86,84). В самом конце рейтинга расположилась Республика Тыва она набрала 15,53 балла.