Израиль принял инициативу Трампа о прекращении военных действий против Ирана

Израиль принял инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий против Ирана. Об этом во вторник, 24 июня, заявил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
— В связи с достижением стратегических целей операции и в полном согласовании с президентом Трампом, Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня. Израиль будет отвечать с максимальной решимостью на любое нарушение условий перемирия, — написал Гендельман в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что ЦАХАЛ устранил «немедленную экзистенциальную двойную угрозу» — в ядерной сфере и в области баллистических ракет.
В этот же день Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу. Он призвал страны соблюдать перемирие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь сообщил, что Соединенные Штаты не стремятся к смене власти в Иране. По его словам, подобное решение должен принимать исключительно иранский народ.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта и какие действия были предприняты — в материале «Вечерней Москвы».