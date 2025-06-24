Израиль принял инициативу Трампа о прекращении военных действий против Ирана

В этот же день Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу. Он призвал страны соблюдать перемирие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь сообщил, что Соединенные Штаты не стремятся к смене власти в Иране. По его словам, подобное решение должен принимать исключительно иранский народ.