В поселке Жигалово проверили готовность четырех социальных объектов

В рабочем поселке Жигалово заместители председателя правительства Приангарья Александр Галкин и Александр Суханов со специалистами из минстроя проверили готовность четырех социальных объектов. Реализация проектов ведется в партнерстве с Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома и направлена на развитие Ковыктинского месторождения.
Как рассказали КП-Иркутск в региональном Правительстве, на строительной площадке двух 24-квартирных домов, которые готовы на 53% и 61%, уже благоустроили территории, смонтировали системы кровли, перегородки и стены. Сдадут готовый объект к концу года. Двухэтажный детский сад, который рассчитан на 240 мест будет готов к работе в 2026 году. Сейчас его построили всего на 59%. Там организуют спортивный, музыкальный и компьютерный залы и кабинет логопеда.
— Чтобы объединить все эти проекты строится и магистральные линии водопровода, канализации, тепловые сети, дорога и освещение. Эти работы также должны быть завершены до конца 2026 года, — пояснил Александр Галкин.
По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» возводят школу на 520 учеников, ее оснастят учебными и спортивными, медицинским блоками и актовым залом. Также будет работать столовая и административные кабинеты. Готовность здания оценили на 45%. В сентябре 2026 года учреждение должно открыть свои двери. Также представители осмотрели стройплощадку канализационно-очистных сооружений, где сейчас идет процесс смены подрядной организации.