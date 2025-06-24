В поселке Жигалово проверили готовность четырех социальных объектов

Как рассказали КП-Иркутск в региональном Правительстве, на строительной площадке двух 24-квартирных домов, которые готовы на 53% и 61%, уже благоустроили территории, смонтировали системы кровли, перегородки и стены. Сдадут готовый объект к концу года. Двухэтажный детский сад, который рассчитан на 240 мест будет готов к работе в 2026 году. Сейчас его построили всего на 59%. Там организуют спортивный, музыкальный и компьютерный залы и кабинет логопеда.