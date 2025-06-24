«Тревожность с привкусом слива»: Собчак заявила, что «Русской общине» запретили с ней общаться

Ксения Собчак заявила, что «Русской общине» запретили с ней разговаривать.
Журналистка Ксения Собчак заявила, что представители общественной организации «Русская община» из Калужской области отказались от ранее согласованного с ней интервью по указанию «старших товарищей». Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
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«Тут начинается великая русская тишина. Хотя нет, русскость — это все же величие. А у них такая тревожная, вязкая, с привкусом слива и намеком на детскую трусость. Проходит неделя, другая. Мы пишем, звоним, в отличие от общины, держим слово. Я множество раз набираю лично. Сегодня преданный слуга телефонного права берёт трубку и выдыхает: “Мне позвонили старшие товарищи. Сказали, не надо ей давать интервью”», — написала Собчак в своем telegram-канале.
Сама журналистка уже давно конфликтует с «Русской общиной». В мае этого года она написала, что получила приглашение на интервью от организации и согласилась встретиться с одним из ее основателей, Андреем Афанасьевым, в Обнинске. Однако, по утверждению Ксении Собчак, после этого представители организации прекратили с ней контактировать.
Объединение «Русская община» было основано в 2021 году группой единомышленников, за короткое время сумело сплотить вокруг себя тысячи человек. На сегодняшний день организация располагает более чем 150 отделениями по всей территории России. По словам самих основателей объединения, «Русская община» позиционирует себя как способ самоорганизации русского народа для защиты своих интересов и оказания помощи беззащитным.