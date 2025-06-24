«Тревожность с привкусом слива»: Собчак заявила, что «Русской общине» запретили с ней общаться

«Тут начинается великая русская тишина. Хотя нет, русскость — это все же величие. А у них такая тревожная, вязкая, с привкусом слива и намеком на детскую трусость. Проходит неделя, другая. Мы пишем, звоним, в отличие от общины, держим слово. Я множество раз набираю лично. Сегодня преданный слуга телефонного права берёт трубку и выдыхает: “Мне позвонили старшие товарищи. Сказали, не надо ей давать интервью”», — написала Собчак в своем telegram-канале.