РБК: в России предложили обязать мессенджеры разрывать звонки от мошенников

Ряд российских финансовых организаций предложил обязать мессенджеры и соцсети использовать антифрод-системы защиты и разрывать звонки и переписки при подозрении на мошенническую активность. Об этом, ссылаясь на Национальный совет финансового рынка (НСФР), сообщает газета РБК.
Члены совета направили в комитет Госдумы РФ по финансовому рынку проект поправок ко второму пакету мер для борьбы с кибермошенничеством, уточняет издание.
Новой обязанностью хотят наделить всех организаторов распространения информации в интернете, а не только мессенджеры и соцсети, отмечается в публикации РБК.
«Требования к антифрод-системам защиты будет определять федеральное правительство, как и то, какие конкретно действия считать интернет-мошенничеством и в каких случаях организаторы распространения информации в сети должны информировать оператора связи о выявленных признаках мошенничества», — добавляет газета.
К слову, с 1 июня Росфинмониторинг получил право на приостановку денежных переводов физических лиц в случаях, когда есть основания подозревать их в связи с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности.