Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал подробности недавнего происшествия с обрушением моста на железнодорожные пути. В интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава региона заявил, что конструкция состояла из массивных бетонных балок.
Дорожные службы оперативно организовали работы по расчистке завалов. Богомаз подчеркнул, что специалисты работали на безвозмездной основе, руководствуясь гражданской ответственностью.
«А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было всё разбить, нужно было убрать», — уточнил губернатор.
Восстановительные работы завершились в кротчайшие сроки. Уже к 21:30 того же дня движение поездов было полностью восстановлено. Губернатор отметил слаженные действия как дорожных служб, так и железнодорожников, которые оперативно привели в порядок поврежденное полотно.
Прежде председатель СК России Александр Бастрыкин отмечал, что украинские террористы действовали более чем осознанно, когда подрывали мост над проходящим пассажирским поездом в Брянской области. Они прекрасно понимали все последствия.