Умер Мик Ральфс, сооснователь рок-групп Bad Company и Mott the Hoople

Умер Мик Ральфс, гитарист, певец, автор песен и основатель классических британских рок-групп Bad Company и Mott the Hoople. Музыканту был 81 год. Об этом со ссылкой на заявление на официальном сайте группы Bad Company сообщает Associated Press.
«Наш Мик ушел, мое сердце просто упало на землю. Он оставил нам исключительные песни и воспоминания. Он был моим другом, моим партнером по написанию песен, удивительным и разносторонним гитаристом, у которого было величайшее чувство юмора», — сказал в своем заявлении вокалист Bad Company Пол Роджерс.
В ноябре этого музыкант должен был войти в Зал славы рок-н-ролла в качестве члена Bad Company.
Журналисты напомнили, что в 2016 году через несколько дней после концерта с группой на лондонской арене O2 у Мика Ральфса случился инсульт, и с тех пор он был прикован к постели. Больше никаких подробностей об обстоятельствах и причинах смерти не приводится.
Накануне стало известно о смерти Юрия Парфенова — музыканта, джазмена и трубача группы «АукцЫон».
Ранее умер Брайан Келлок, известный музыкант и джазовый пианист из Великобритании. Ему также удалось поработать в оркестре трубача Джеймса Моррисона. Музыкант также организовывал трио, существовавшее с 1988 года.