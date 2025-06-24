Умер Мик Ральфс, сооснователь рок-групп Bad Company и Mott the Hoople

Журналисты напомнили, что в 2016 году через несколько дней после концерта с группой на лондонской арене O2 у Мика Ральфса случился инсульт, и с тех пор он был прикован к постели. Больше никаких подробностей об обстоятельствах и причинах смерти не приводится.