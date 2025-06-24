В Самарской области пройдет конкурс для педагогов с призовым фондом 6 млн рублей

В Самарской области стартует второй региональный конкурс «Призвание — учить!». Его организуют Министерство образования и благотворительный фонд «Эмпатия». 45 лучших педагогов региона получат по 150 тысяч рублей. Общий призовой фонд составляет 6 миллионов рублей.
Конкурс включает 15 номинаций для учителей, воспитателей, руководителей образовательных учреждений. В этом году появились новые категории: «Профессиональный дебют», «Инклюзивное образование» и другие.
Для участия необходимо подготовить мотивационное эссе, отчет о профессиональных достижениях и видеозапись урока. Прием заявок пройдет с 20 по 30 сентября 2025 года через систему АИС «Кадры в образовании. Самарская область». Победителей выберет экспертная комиссия, итоги подведут в ноябре.
Конкурс проводится во второй раз. В прошлом году победителей награждал губернатор Вячеслав Федорищев.
Ранее в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова прошёл конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов по беспилотникам.
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