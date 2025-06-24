В Самарской области пройдет конкурс для педагогов с призовым фондом 6 млн рублей

Для участия необходимо подготовить мотивационное эссе, отчет о профессиональных достижениях и видеозапись урока. Прием заявок пройдет с 20 по 30 сентября 2025 года через систему АИС «Кадры в образовании. Самарская область». Победителей выберет экспертная комиссия, итоги подведут в ноябре.