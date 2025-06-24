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В России ужесточили наказание за непропуск машин с мигалками

Правительство России одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта с мигалками. Теперь водителей, не пропустивших такие машины, будут штрафовать на сумму до 7,5 тысячи рублей.

Водителей смогут лишать прав за непропуск авто с мигалками.

Правительство России одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта с мигалками. Теперь водителей, не пропустивших такие машины, будут штрафовать на сумму до 7,5 тысячи рублей.

«Авторы инициативы предлагают штрафовать за это на сумму до 7,5 тысячи рублей», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что также рассматривается вариант введения наказания в виде лишения прав на срок до года.

Новые правила требуют, чтобы водители уступали дорогу машинам скорой помощи, полиции и другим спецслужбам, даже если они не имеют цветографической раскраски. Это исключит необоснованные претензии к автомобилистам и сделает обязательным перестроение при приближении транспортных средств с мигалками.