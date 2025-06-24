В Омской области восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры

Уточняется, что проблемы у сельчан возникли после того, как ресурсные службы провели ремонтные работы. Прокуратуре района пришлось подать иск в суд. Требования к муниципальному унитарному предприятию «Нижнеомский коммунальник» были удовлетворены в полном объеме. Все нарушения уже устранены.