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В Омской области восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры

В Нижнеомском районе заработали уличные колонки.

Источник: Комсомольская правда

В селе Нижняя Омка перестали функционировать водоразборные колонки. Районная прокуратура помогла жителям улицы Пушкина восстановить доступ к центральному водоснабжению. Ведомство сообщило новость 24 июня.

Уточняется, что проблемы у сельчан возникли после того, как ресурсные службы провели ремонтные работы. Прокуратуре района пришлось подать иск в суд. Требования к муниципальному унитарному предприятию «Нижнеомский коммунальник» были удовлетворены в полном объеме. Все нарушения уже устранены.

Ранее «КП Омск» сообщила, что два городских района затопило водой.