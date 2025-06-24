В Омской области восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры

В селе Нижняя Омка перестали функционировать водоразборные колонки. Районная прокуратура помогла жителям улицы Пушкина восстановить доступ к центральному водоснабжению. Ведомство сообщило новость 24 июня.
Уточняется, что проблемы у сельчан возникли после того, как ресурсные службы провели ремонтные работы. Прокуратуре района пришлось подать иск в суд. Требования к муниципальному унитарному предприятию «Нижнеомский коммунальник» были удовлетворены в полном объеме. Все нарушения уже устранены.
Ранее «КП Омск» сообщила, что два городских района затопило водой.