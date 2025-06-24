В работе Telegram произошёл масштабный сбой 24 июня

24 июня 2025 года пользователи популярного мессенджера Telegram столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса. Согласно данным сервиса мониторинга Downdetector, первые проблемы начались около 5 утра по московскому времени, а к 9:30 количество жалоб резко увеличилось.
Наибольшее число сообщений о неполадках поступило из Республики Татарстан и Пермского края (по 8%), за ними следуют Удмуртская Республика и Санкт-Петербург (по 6%), а также Сахалинская область (5%).
Пользователи сообщают о различных проблемах: 57% жалоб связано с неработоспособностью мобильного приложения, 17% — с проблемами в работе оповещений, 13% — со сбоями сайта мессенджера. Около 7% пользователей столкнулись с общим сбоем сервиса, а 2% — с проблемами в личном кабинете.
Как KP.RU писал ранее, в конце мая россияне из Московской, Липецкой и Владимирской областей фиксировали сбои в работе интернета.