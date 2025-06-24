Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News отказался отвечать на вопрос, чувствовал ли он себя «затравленным» во время его провальной встречи в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом.
Однако украинский лидер заявил, что «вел себя честно». Кроме того, в интервью главному ведущему Sky News Марку Остину он высказал мнение, что Москва и Вашингтон «могут быть краткосрочными партнерами, но они никогда не станут друзьями», пока у власти находится Дональд Трамп.
Напомним, перепалка в Овальном кабинете, когда глава киевского режима пытался хамить американскому лидеру и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, стала знаменитой. В ходе этой ссоры имя президента России Владимира Путина прозвучало 20 раз. При этом со стороны Трампа исходили исключительно положительные заявления, чего нельзя сказать о его оппоненте.