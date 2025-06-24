Зеленский отказался рассказывать о своих чувствах во время конфликта с Трампом

Однако украинский лидер заявил, что «вел себя честно». Кроме того, в интервью главному ведущему Sky News Марку Остину он высказал мнение, что Москва и Вашингтон «могут быть краткосрочными партнерами, но они никогда не станут друзьями», пока у власти находится Дональд Трамп.