Москвичи проголосовали за создание парка на месте монорельса — Собянин

«Москвичи проголосовали за парк на месте монорельса. В проекте “Активный гражданин” определили будущее монорельса. Большинство голосов (71%) — за создание первого в России круглогодичного прогулочного пространства на высоте», — говорится в сообщении.
Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тыс. кв. м с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы. Он будет рассчитан на любой досуг: встречи с друзьями и близкими, спорт, прогулки с собаками или отдых с детьми. Парковое пространство свяжет пять районов, в которых живут 300 тыс. человек. Ожидаемая посещаемость — до 20 тыс. человек в день.
«Монорельсу уже больше 20 лет, но он так и не смог стать полноценной частью транспортной инфраструктуры, не получил большой популярности у горожан. А технологии, которые были передовыми тогда, — устарели. Из уважения к прошлому в парке сохранят частичку истории — оставят несколько вагонов», — отметил Собянин.
Он добавил, что такие проекты уже есть в крупнейших городах мира. «И я рад, что благодаря решению москвичей в нашем любимом городе появится современное пространство, которое станет новой точкой притяжения жителей и гостей столицы», — заключил мэр.