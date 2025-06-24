Москвичи проголосовали за создание парка на месте монорельса — Собянин

Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тыс. кв. м с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы. Он будет рассчитан на любой досуг: встречи с друзьями и близкими, спорт, прогулки с собаками или отдых с детьми. Парковое пространство свяжет пять районов, в которых живут 300 тыс. человек. Ожидаемая посещаемость — до 20 тыс. человек в день.