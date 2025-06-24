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Судебные приставы арестовали «Audi A6» у должника по алиментам из Отрадного

У мужчины накопилось 350 тысяч рублей долгов по алиментам, которые он не выплачивал своему ребенку.

У мужчины накопилось 350 тысяч рублей долгов по алиментам, которые он не выплачивал своему ребенку. На это обратили внимание судебные приставы. Сначала установили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля «Audi A6», затем мужчине запретили покидать пределы России.

Должник не отнёсся всерьёз к этим санкциям, после чего приставы эвакуировали на спецстоянку. У мужчины есть 10 дней для погашения долга, в противном случае иномарку выставят на торги.

Ранее мы сообщали о том, что судебные приставы взыскали 350 тысяч рублей за причинение вреда здоровью во время уличного конфликта.

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