Судебные приставы арестовали «Audi A6» у должника по алиментам из Отрадного

У мужчины накопилось 350 тысяч рублей долгов по алиментам, которые он не выплачивал своему ребенку. На это обратили внимание судебные приставы. Сначала установили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля «Audi A6», затем мужчине запретили покидать пределы России.