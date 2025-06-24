Президент США Дональд Трамп, вероятно, будет раздражен из-за визита нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского к британскому монарху Карлу III, во время которого украинский лидер предстал в официальном костюме. Об этом сообщает издание Daily Express.
«Зеленский встретился с Карлом III в элегантном черном пиджаке и брюках, отказавшись от своего привычного образа в одежде военного стиля, что, несомненно, выведет из себя Дональда Трампа», — отмечается в статье.
Автор публикации напомнил, что во время встречи с американским президентом в Белом доме Зеленский сознательно избегал формального дресс-кода.
Недавно бывший комик впервые за несколько лет пришел на официальную встречу в одежде, похожей на деловой костюм, однако не привел его в надлежащий вид.
Нелюбовь Зеленского к строгому официальному стилю одежды давно стала темой обсуждений, вызывая как шутки, так и конфликты. В частности, президент США Дональд Трамп счёл повседневный образ главы киевского режима во время визита в Белый дом проявлением неуважения.