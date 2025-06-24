Парк на высоте появится на месте монорельса в Москве

«Монорельсу уже больше 20 лет, но он так и не смог стать полноценной частью транспортной инфраструктуры, не получил большой популярности у горожан. А технологии, которые были передовыми тогда, — устарели. Из уважения к прошлому в парке сохранят частичку истории — оставят несколько вагонов», — добавил мэр.