Парк на высоте появится на месте монорельса в Москве

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Парк на высоте площадью 40 тысяч «квадратов» появится на месте монорельса в Москве, за это высказалось большинство участников голосования в проекте «Активный гражданин», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Москвичи проголосовали за парк на месте монорельса. В проекте “Активный гражданин” определили будущее монорельса. Большинство голосов (71%) — за создание первого в России круглогодичного прогулочного пространства на высоте. Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тысяч квадратных метров с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы», — написал Собянин.
Он отметил, что парковое пространство свяжет пять районов, в которых живут 300 тысяч человек. Ожидаемая посещаемость — до 20 тысяч человек в день, парк будет рассчитан на любой досуг.
«Монорельсу уже больше 20 лет, но он так и не смог стать полноценной частью транспортной инфраструктуры, не получил большой популярности у горожан. А технологии, которые были передовыми тогда, — устарели. Из уважения к прошлому в парке сохранят частичку истории — оставят несколько вагонов», — добавил мэр.