Скончался известный омский ученый-аграрий Леонид Юшкевич

Ученый долгие годы возглавлял лабораторию ресурсосберегающих агротехнологий, специализируясь на оптимизации землепользования и экоземледелии. Юшкевич опубликовал более 500 научных трудов, подготовил шесть кандидатов наук, читал лекции в местных вузах. Являлся экспертом РАН, членом трех диссертационных советов и сотрудничал с сельхозпредприятиями региона.