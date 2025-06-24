Скончался известный омский ученый-аграрий Леонид Юшкевич

23 июня 2025 года на 73-м году жизни скончался Леонид Витальевич Юшкевич — доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Омского аграрного научного центра. Некролог опубликовали в аккаунте ФГБНУ.
Ученый долгие годы возглавлял лабораторию ресурсосберегающих агротехнологий, специализируясь на оптимизации землепользования и экоземледелии. Юшкевич опубликовал более 500 научных трудов, подготовил шесть кандидатов наук, читал лекции в местных вузах. Являлся экспертом РАН, членом трех диссертационных советов и сотрудничал с сельхозпредприятиями региона.
Леонид Юшкевич имел медаль имени Сергея Манякина, звания «Почетный работник науки и высоких технологий РФ» и «Заслуженный ветеран СО РАН».
Коллегам омич запомнился как принципиальный, трудолюбивый и преданный науке профессионал.
Прощальную церемонию организуют завтра, 25 июня, у главного корпуса Омского АНЦ на проспекте Королева. Начало в 9:45. Отпевание пройдет в 10:45 в Воскресенском соборе.
Редакция «КП Омск» выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни ученого.