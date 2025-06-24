Новый эпизод по делу Иванова связан с поставками горошка, огурцов и томатов

Новый эпизод взятки по делу экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова связан с контрактами о поставках агрокомплексом «Русское село» в магазины российской розничной сети горошка, огурцов, томатов и томатной пасты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Предполагаемым взяткодателем по делу проходит глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.
Позиция фигурантов дела, которые указали на частичное погашение займа и выплату «Русским селом» процентов по нему, не убедило следствие в том, что новый эпизод взятки в деле Тимура Иванова «имеет отношение исключительно к предпринимательской деятельности».
По версии следствия, способом дачи взятки бывшему замглавы Минобороны РФ стало предоставление тульским ООО «Проопт» процентного займа в размере более 122 млн рублей сельхозпредприятию ООО «Агрокомплекс “Русское село”». Учредителем последнего является Сергей Бородин. Также предметом взятки Иванову, как полагает следствие, стал уставной капитал сельхозпредприятия в размере 30 млн рублей. На расчетный счет компании деньги внес сам учредитель агрокомплекса.
Показания на Иванова по новому эпизоду дал Бородин, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Напомним, прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 лет колонии.