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Новый эпизод по делу Иванова связан с поставками горошка, огурцов и томатов

Показания на Иванова по новому эпизоду дал Бородин, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Источник: Аргументы и факты

Новый эпизод взятки по делу экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова связан с контрактами о поставках агрокомплексом «Русское село» в магазины российской розничной сети горошка, огурцов, томатов и томатной пасты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Предполагаемым взяткодателем по делу проходит глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Позиция фигурантов дела, которые указали на частичное погашение займа и выплату «Русским селом» процентов по нему, не убедило следствие в том, что новый эпизод взятки в деле Тимура Иванова «имеет отношение исключительно к предпринимательской деятельности».

По версии следствия, способом дачи взятки бывшему замглавы Минобороны РФ стало предоставление тульским ООО «Проопт» процентного займа в размере более 122 млн рублей сельхозпредприятию ООО «Агрокомплекс “Русское село”». Учредителем последнего является Сергей Бородин. Также предметом взятки Иванову, как полагает следствие, стал уставной капитал сельхозпредприятия в размере 30 млн рублей. На расчетный счет компании деньги внес сам учредитель агрокомплекса.

Показания на Иванова по новому эпизоду дал Бородин, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Напомним, прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 лет колонии.