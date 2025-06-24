В Счетной палате предложили в 10 раз увеличить плату за водопользование

Счетная палата предложила в десять раз увеличить плату за использование водных ресурсов. Это, как отмечается в итоговых документах ведомства, один из способ пополнить бюджет страны. Об этом пишет РБК.
По мнению аудиторов, сегодняшние ставки за водопользование крайне низкие. В частности, большая часть предприятий имеет долю платы за водозабор составляет меньше 0,01 процента.
Потому, уверены в СП, если увеличить ставку, это значимо на экономику предприятий не повлияет, однако бюджет страны получит дополнительные примерно 32 миллиарда рублей.
Кроме того, добавили в Счетной палате, половина пользователей в России получает воду без счетчиков. Для таких потребителей предложили увеличить коэффициент к ставке платы для них с 1,1 до 10. Если нововведение вступит в силу, только в первый год это принесет бюджету около 1 миллиардов рублей.
«В 2023 году в целом по стране без измерительных приборов было забрано около 33 процентов от общего объема забранных водных ресурсов из поверхностных источников», — отмечают аудиторы.
Федеральный координатор проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы Александр Козлов назвал самый действенный способ сэкономить на услугах ЖКХ. Эксперт отметил, что установка счетчиков снизит ежемесячные платежи и приведет к более разумному потреблению. Практика показывает, что наличие приборов учета отучает транжирить воду.