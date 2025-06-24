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В Счетной палате предложили в 10 раз увеличить плату за водопользование

Счетная палата России предложила в 10 раз увеличить плату за пользование водой.

Источник: Комсомольская правда

Счетная палата предложила в десять раз увеличить плату за использование водных ресурсов. Это, как отмечается в итоговых документах ведомства, один из способ пополнить бюджет страны. Об этом пишет РБК.

По мнению аудиторов, сегодняшние ставки за водопользование крайне низкие. В частности, большая часть предприятий имеет долю платы за водозабор составляет меньше 0,01 процента.

Потому, уверены в СП, если увеличить ставку, это значимо на экономику предприятий не повлияет, однако бюджет страны получит дополнительные примерно 32 миллиарда рублей.

Кроме того, добавили в Счетной палате, половина пользователей в России получает воду без счетчиков. Для таких потребителей предложили увеличить коэффициент к ставке платы для них с 1,1 до 10. Если нововведение вступит в силу, только в первый год это принесет бюджету около 1 миллиардов рублей.

«В 2023 году в целом по стране без измерительных приборов было забрано около 33 процентов от общего объема забранных водных ресурсов из поверхностных источников», — отмечают аудиторы.

Федеральный координатор проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы Александр Козлов назвал самый действенный способ сэкономить на услугах ЖКХ. Эксперт отметил, что установка счетчиков снизит ежемесячные платежи и приведет к более разумному потреблению. Практика показывает, что наличие приборов учета отучает транжирить воду.