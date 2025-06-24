В Счетной палате предложили в 10 раз увеличить плату за водопользование

Кроме того, добавили в Счетной палате, половина пользователей в России получает воду без счетчиков. Для таких потребителей предложили увеличить коэффициент к ставке платы для них с 1,1 до 10. Если нововведение вступит в силу, только в первый год это принесет бюджету около 1 миллиардов рублей.