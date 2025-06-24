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В Ростовской области начали проверку после о гибели Станислава Горяинова

Причину смерти основателя организации «Ростов без наркотиков» выясняют следователи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали процессуальную проверку после сообщения о гибели руководителя одной из общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

— По имеющимся данным, мужчина скончался по месту жительства. Видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в информации ведомства.

Прямого указания на личность погибшего в сообщении Следственного комитета нет, но, по всей видимости, речь идет об основателе организации «Ростов без наркотиков» Станиславе Горяинове. Мать мужчины рассказала «КП — Ростов-на-Дону», что вечером 21 июня он куда-то ушел, а потом вернулся домой с травмами, но в больницу ехать отказался.

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