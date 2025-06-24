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Правительство России поддержало ужесточение санкций за непропуск спецтранспорта

Правительство России стремится не допустить случаев, когда специальные транспортные средства остаются без внимания.

Источник: Комсомольская правда

Кабинет министров России поддержал изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые усиливают ответственность водителей за непропуск спецтранспорта с включенными проблесковыми маячками, но без специальной цветографической окраски, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Авторы законопроекта предлагают наказывать нарушителей штрафом до 7,5 тысяч рублей или лишением водительских удостоверений на срок до одного года», — уточняет издание.

Цель нововведений — предотвратить необоснованное игнорирование спецтранспорта и одновременно защитить водителей от чрезмерных претензий со стороны правоохранительных органов.

Напомним, в мае появилась информация о том, что Министерство транспорта разрабатывает изменения в ПДД. Новые правила будут направлены на то, чтобы водители могли быстрее уступать дорогу спецтранспорту.