Правительство России поддержало ужесточение санкций за непропуск спецтранспорта

Кабинет министров России поддержал изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые усиливают ответственность водителей за непропуск спецтранспорта с включенными проблесковыми маячками, но без специальной цветографической окраски, сообщает газета «Коммерсантъ».
«Авторы законопроекта предлагают наказывать нарушителей штрафом до 7,5 тысяч рублей или лишением водительских удостоверений на срок до одного года», — уточняет издание.
Цель нововведений — предотвратить необоснованное игнорирование спецтранспорта и одновременно защитить водителей от чрезмерных претензий со стороны правоохранительных органов.
Напомним, в мае появилась информация о том, что Министерство транспорта разрабатывает изменения в ПДД. Новые правила будут направлены на то, чтобы водители могли быстрее уступать дорогу спецтранспорту.