Nour News: Иранский ученый-ядерщик Садики погиб во время атаки Израиля

В Иране скончался ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики — он погиб в результате израильской атаки еще до перемирия. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в Nour News.
— Мохаммад Реза Садики — ученый-атомщик, который погиб сегодня рано утром во время атаки Израиля до начала перемирия, — уточнили в агентстве.
22 июня Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила, что иранские власти не собираются останавливать развитие ядерной промышленности после ударов по ядерным объектам в стране.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.
Позже глава Белого дома добавил, что Америка готова в случае необходимости в течение считаных минут уничтожать дополнительные цели в Иране.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».