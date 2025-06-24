В Госдуме предложили отменить отсрочку выхода педагогов на досрочную пенсию

Глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным информагентства, парламентарий направила свое предложение главе Минтруда РФ Антону Котякову.
«Считаю целесообразным отменить установленную отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогических работников — предоставление права выхода на пенсию по выслуге лет при достижении 25 лет педагогического стажа при наличии высшей квалификационной категории», — приводятся слова из письма Лантратовой.
Также, добавляет РИА Новости, депутат предложила рассмотреть возможность введения механизма сокращения минимального объема стажа для педагогов, за которыми числятся особые достижения и значительный вклад в российскую систему образования.
Отметим, что право на досрочную пенсию имеют также медики, работники культуры и представители творческих профессий, однако при наличии специального стажа.