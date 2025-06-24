В Госдуме предложили отменить отсрочку выхода педагогов на досрочную пенсию

«Считаю целесообразным отменить установленную отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогических работников — предоставление права выхода на пенсию по выслуге лет при достижении 25 лет педагогического стажа при наличии высшей квалификационной категории», — приводятся слова из письма Лантратовой.