Правительство поддержало ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта

Правительство России одобрило предложение о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих ужесточение наказания для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски, сообщила газета «Коммерсантъ».
«Авторы инициативы предлагают штрафовать за это на сумму до 7,5 тыс. руб. либо отнимать у нарушителей водительские права на срок до года», — отмечается в публикации.
В случае утверждения изменений водителям запретят двигаться в непосредственной близости, опережать и создавать помехи движению автомобилям, перевозящим высокопоставленных лиц, и машинам скорой помощи, пожарной службы и полиции.
В настоящее время автомобилистам требуется уступать дорогу, но формально это не предполагает каких-либо дополнительных действий с их стороны.
Кроме того, водителей обяжут перемещаться в соседний ряд или съезжать на обочину, если в автоколонне едет машина сопровождения, имеющая спецсигналы. Инициатива может отменить действующее требование о наличии цветографической схемы на таких транспортных средствах.
Напомним, ранее в Минтрансе дали пояснения по проекту об изменениях в КоАП, обязывающих менять полосу движения водителями при приближении машин со спецномерами.