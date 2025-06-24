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Юный уфимец застрял в домашнем баре, спасая телефон

В Уфе мальчик хотел спасти телефон и застрял в домашнем баре.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 23 июня, в Уфе спасатели помогли 10-летнему мальчику, необычным образом оказавшемуся в ловушке. Подробности рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

В единую дежурно-диспетчерскую службу поступил нестандартный вызов — ребенок застрял внутри комода со встроенным баром в одной из квартир. Как выяснилось, любознательный школьник попытался достать упавший в бар телефон, но дверца неожиданно захлопнулась, заблокировав его внутри. Собственными силами выбраться мальчик не смог — мешало тесное пространство.

Прибывшие специалисты поисково-спасательного отряда УГЗ прибыли на место и за несколько минут освободили юного «бармена». К счастью, ребенок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

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