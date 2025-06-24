Расправа над сотрудниками школы раскрыта спустя 20 лет, убийцей оказался отец шестерых детей

Тем временем «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, который уже 17 лет находится в колонии для пожизненно осуждённых, заявил о готовности признаться ещё в 11 нераскрытых убийствах в Москве. Сотрудники Главного оперативного управления ФСИН России и Главного управления уголовного розыска МВД России получили данные о причастности серийного убийцы к нераскрытым преступлениям во время совместных следственных мероприятий.