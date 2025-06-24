Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расправа над сотрудниками школы раскрыта спустя 20 лет, убийцей оказался отец шестерых детей

В Свердловской области спустя два десятилетия удалось раскрыть жестокое убийство трёх сотрудников Килачёвской школы, совершённое в 2005 году. Тогда в подсобке учебного заведения собрались двое сторожей — супружеская пара, 54-летний учитель труда и 30-летний сварщик. Застолье закончилось трагедией: после ссоры и пьяной драки сварщик зарезал учителя, а затем убил сторожа и его жену, пытавшихся вмешаться.

Преступник уничтожил улики, выбросив нож в болото и сожгя одежду, после чего скрылся. Как сообщает Telegram-канал SHOT, убийцу удалось вычислить лишь недавно. Сейчас 50-летний мужчина, отец шестерых детей, продолжает работать сварщиком. Его задержали, и дело передано в суд.

Тем временем «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, который уже 17 лет находится в колонии для пожизненно осуждённых, заявил о готовности признаться ещё в 11 нераскрытых убийствах в Москве. Сотрудники Главного оперативного управления ФСИН России и Главного управления уголовного розыска МВД России получили данные о причастности серийного убийцы к нераскрытым преступлениям во время совместных следственных мероприятий.