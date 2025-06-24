В Петербурге хакеров REvil признали виновными и освободили из-под стражи

В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга вынесли приговор ещё четырём участникам хакерской группы REvil. Об этом стало известно из сообщения объединённой пресс-службы городских судов.
Осуждённым зачли время, проведённое в следственном изоляторе, и отпустили на свободу. Их признали виновными в мошенничестве с платёжными картами (часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса) и распространении вредоносного программного обеспечения (статья 273 Уголовного кодекса).
30 декабря 2021 года Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации возбудил уголовное дело о незаконном обороте средств платежей в отношении участников хакерской группы REvil. В апреле 2022 года стало известно, что в ходе 26 обысков у подозреваемых было изъято около 300 миллионов рублей, почти один миллион долларов и более одного миллиона евро, а также флеш-накопитель с примерно 20 биткоинами.