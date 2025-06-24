«Город-курорт»: «ВолгаФест» пройдет в Самаре 22 — 24 августа

На набережной пройдут мастер-классы, концерты, интерактивы и многое другое. «В свой первый юбилей мы поднимаем на знамена “Город-курорт”, и приглашаем вдохнуть свежий ветер в знакомый слоган и вместе отправиться в пространство мечты», — сообщают организаторы.