«Город-курорт»: «ВолгаФест» пройдет в Самаре 22 — 24 августа

В 10-й раз фестиваль пройдет на набережной Волги. Тема будущего фестиваль — «Город-курорт».
В 2015 г. фестиваль назывался «Жемчужина на Волге» и занимал скромный участок набережной. Спустя 10 лет — «ВолгаФест» одна из визитных карточек Самары.
На набережной пройдут мастер-классы, концерты, интерактивы и многое другое. «В свой первый юбилей мы поднимаем на знамена “Город-курорт”, и приглашаем вдохнуть свежий ветер в знакомый слоган и вместе отправиться в пространство мечты», — сообщают организаторы.