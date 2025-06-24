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«Город-курорт»: «ВолгаФест» пройдет в Самаре 22 — 24 августа

В Самаре 22 — 24 августа пройдет юбилейный «ВолгаФест».

Источник: РИА "Новости"

В 10-й раз фестиваль пройдет на набережной Волги. Тема будущего фестиваль — «Город-курорт».

В 2015 г. фестиваль назывался «Жемчужина на Волге» и занимал скромный участок набережной. Спустя 10 лет — «ВолгаФест» одна из визитных карточек Самары.

На набережной пройдут мастер-классы, концерты, интерактивы и многое другое. «В свой первый юбилей мы поднимаем на знамена “Город-курорт”, и приглашаем вдохнуть свежий ветер в знакомый слоган и вместе отправиться в пространство мечты», — сообщают организаторы.