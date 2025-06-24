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«Серебряные» волонтеры Самарской области соберутся на слет в Безенчукском районе

26 июня в Безенчукском районе состоится второй в этом году межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров Самарской области.

26 июня в Безенчукском районе состоится второй в этом году межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров Самарской области. В нем примут участие добровольцы старшего поколения из Самары, Чапаевска и шести районов региона.

Программа слета направлена на развитие и поддержку «серебряного» добровольчества. Участники познакомятся с новыми проектами волонтерского движения, пройдут тренинги по командной работе и примут участие в профилактическом интенсиве в рамках федерального проекта «Деменция.нет».

Завершится встреча краеведческим блоком в селе Екатериновка. Организатор мероприятия — Центр социальных проектов в рамках проекта «Молоды душой» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Ранее мы писали, что в регионе вновь проведут конкурс для педагогов с призовым фондом 6 миллионов рублей.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!