Правительство РФ одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта

Правительство России одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые усиливают ответственность водителей за непропуск спецтранспорта с мигалками без цветографической раскраски. Об этом стало известно во вторник, 24 июня.
— Авторы инициативы предлагают штрафовать за это на сумму до 7,5 тысячи рублей либо отнимать у нарушителей водительские права на срок до года, — говорится в сообщении.
Новые правила призваны предотвратить необоснованное игнорирование требований пропустить спецтранспорт и снизить количество излишних претензий к водителям на дороге, передает «Коммерсантъ».
В России также хотят запретить курить в салоне автомобиля. С такой инициативой выступил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко. По его словам, человек с сигаретой за рулем может быть опасен для окружающих, особенно если в машине находятся дети. Он назвал курящих водителей безответственными. Кроме того, табачный дым не выветривается, въедается в обивку авто и одежду.
В России с 1 июня возросла стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру, тарифы на эвакуацию и хранение транспортных средств на штрафных стоянках, а также штрафы за езду с зимней резиной летом.