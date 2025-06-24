Правительство РФ одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта

В России также хотят запретить курить в салоне автомобиля. С такой инициативой выступил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко. По его словам, человек с сигаретой за рулем может быть опасен для окружающих, особенно если в машине находятся дети. Он назвал курящих водителей безответственными. Кроме того, табачный дым не выветривается, въедается в обивку авто и одежду.