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Володин: законы против нелегальной миграции заработали в России

В России вступили в силу законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией. ОБ этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законы вступили в силу, заявил Володин.

В России вступили в силу законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией. ОБ этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Все законы заработали», — передает слова Володина РИА Новости. Он добавил, что с прошлого года было принято 16 законов, которые помогают правоохранительным органам.

С 5 февраля 2025 года введен режим высылки для мигрантов без законных оснований для нахождения в стране. В реестр внесены более 800 тысяч нарушителей.

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