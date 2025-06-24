Эксперт Силаев объяснил, как избежать мошенничества при съёме квартиры

Онлайн-аренда квартиры — это удобно, но сопряжено с определёнными рисками, поскольку мошенники постоянно находят новые способы обмана. Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT рассказал, что злоумышленники часто пользуются тем, что арендатор не может проверить жильё лично и удостовериться в подлинности документов.
Силаев отметил, что одним из первых признаков, на который стоит обратить внимание, является качество размещённого объявления. Надёжные арендодатели, как правило, дают подробное описание недвижимости, указывают точный адрес и размещают большое количество реальных фотографий. Если же информация в объявлении скудная, изображения выглядят размытыми или чрезмерно отретушированными, это может говорить о попытке обмана. В таких случаях он рекомендовал просить владельца жилья прислать новые фотографии с разных углов или организовать видеопоказ квартиры.
Как уточнил эксперт, наиболее распространённая схема мошенничества — это требование предоплаты до заключения договора. Арендодатели, ведущие себя подозрительно, могут ссылаться на срочность — якобы квартиру уже собираются снять или необходимо внести деньги для брони. Однако настоящие собственники, по словам Силаева, обычно не возражают против встречи или хотя бы видеозвонка перед оплатой.
Киберспециалист также предостерёг от использования нестандартных способов оплаты, таких как переводы на электронные кошельки, криптовалюту или через анонимные платёжные сервисы. Он подчеркнул, что такие транзакции практически невозможно отменить или оспорить. Более безопасным вариантом, по его мнению, остаётся банковский перевод с чётким указанием цели платежа. Если же арендодатель настаивает на «теневых» способах расчёта, это может быть сигналом о мошенничестве.
Также специалист рекомендовал проверять личность арендодателя. Например, можно запросить скан или фотографию паспорта (с замазанными серийными номерами), а также документы на квартиру — выписку из ЕГРН или свидетельство о праве собственности. Как отметил эксперт, добросовестные владельцы жилья обычно не отказываются подтверждать свои права. Дополнительно он посоветовал просить сделать фото с паспортом на фоне квартиры — на этом этапе мошенники, по его наблюдениям, часто прекращают общение.
Важно также изучить историю аккаунта арендодателя и самого объявления. Если профиль был создан недавно, не содержит отзывов или они выглядят одинаково, это может указывать на фальсификацию. Кроме того, стоит поискать аналогичные объявления на других платформах — мошенники нередко публикуют одни и те же фотографии, меняя контактные номера.
Силаев подчеркнул, что договор аренды остаётся основным инструментом защиты. Он должен включать точные сроки аренды, сумму платежей, условия возврата депозита и правила расторжения. Если в документе отсутствуют важные детали или формулировки слишком размыты, специалист советует отказаться от сделки. Он добавил, что при малейших сомнениях стоит доверять интуиции — лучше потратить больше времени на проверку, чем остаться без денег.
Ранее Юрий Силаев сообщил, что злоумышленники всё активнее используют бесконтактные способы оплаты в своих схемах обмана.