Эксперт Силаев объяснил, как избежать мошенничества при съёме квартиры

Также специалист рекомендовал проверять личность арендодателя. Например, можно запросить скан или фотографию паспорта (с замазанными серийными номерами), а также документы на квартиру — выписку из ЕГРН или свидетельство о праве собственности. Как отметил эксперт, добросовестные владельцы жилья обычно не отказываются подтверждать свои права. Дополнительно он посоветовал просить сделать фото с паспортом на фоне квартиры — на этом этапе мошенники, по его наблюдениям, часто прекращают общение.