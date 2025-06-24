Овчинский: первые семьи переехали в жилье по реновации на Ереванской улице

В районе Царицыно в середине мая начался осмотр квартир в жилом корпусе, возведенном на ул. Ереванская, д. 6, корп. 2. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский, в настоящее время уже свыше сорока семей отпраздновали новоселье по реновации.
По данной программе в Царицыне будет расселен 141 старых дом, в результате чего новое комфортное жилье получат порядка 36 тыс. москвичей.
«Осмотр квартир в новостройке на Ереванской улице стартовал в середине мая. Свыше 70 семей из дома 12, корпуса 1 получили предложение равнозначных квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня новоселье отпраздновали уже более 40 семей. В новом жилом комплексе есть лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Овчинский подчеркнул, что в непосредственной близости от жилого комплекса были организованы проезды, пешеходные дорожки и тротуары. Также было установлено уличное освещение, высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.
Для того чтобы переезд был максимально удобным, город оказывает жителям всестороннюю помощь, в том числе предоставляет услугу бесплатной перевозки вещей.
ЖК расположен рядом со станцией метро «Царицыно». В шаговой доступности находятся скверы кинотеатра «Эльбрус» и Шайдаровский, а также образовательные учреждения, заведения общепита и магазины.
В программу реновации недавно включили еще 131 площадку для строительства домов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, программа была утверждена в 2017 году, в целом она затронет около одного миллиона горожан.
Как ранее сообщил Овчинский, в ЮАО переселение по реновации коснулось жителей 96 домов, из них почти 50 уже демонтировали. В целом на юге столицы предстоит расселить 378 старых пятиэтажек, что улучшит условия проживания порядка 82 тыс. человек. К настоящему моменту в районе Царицыно снесено 13 домов, в Нагорном и Нагатинском Затоне — по семь. В районе Чертаново Южное полностью расселены и снесены шесть домов. На их месте возводятся современные ЖК, которые станут частью программы обновления городского пространства. Эти здания будут оснащены всем необходимым для комфортного проживания.