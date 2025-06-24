Овчинский: первые семьи переехали в жилье по реновации на Ереванской улице

Как ранее сообщил Овчинский, в ЮАО переселение по реновации коснулось жителей 96 домов, из них почти 50 уже демонтировали. В целом на юге столицы предстоит расселить 378 старых пятиэтажек, что улучшит условия проживания порядка 82 тыс. человек. К настоящему моменту в районе Царицыно снесено 13 домов, в Нагорном и Нагатинском Затоне — по семь. В районе Чертаново Южное полностью расселены и снесены шесть домов. На их месте возводятся современные ЖК, которые станут частью программы обновления городского пространства. Эти здания будут оснащены всем необходимым для комфортного проживания.