СК раскрыл возможную причину убийства директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката

Следователи предполагают, что причиной двойного убийства стал крупный долг в несколько миллионов рублей, который преступник возвращать директору колледжа и его адвокату не хотел. Пообещав вернуть деньги, он предложил им доехать до поселка Майский. Находясь на заднем сиденье машины, злоумышленник выстрелил в голову жертвам, а затем скрылся.