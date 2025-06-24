СК раскрыл возможную причину убийства директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката

В Тульской области задержан бизнесмен, подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК.
Отмечается, что задержать причастного к преступлению удалось благодаря слаженной работе следователей и полиции. В настоящее время задержанный находится в следственном отделе.
Следователи предполагают, что причиной двойного убийства стал крупный долг в несколько миллионов рублей, который преступник возвращать директору колледжа и его адвокату не хотел. Пообещав вернуть деньги, он предложил им доехать до поселка Майский. Находясь на заднем сиденье машины, злоумышленник выстрелил в голову жертвам, а затем скрылся.
Напомним о трагедии стало известно накануне, когда обнаружили убитыми директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката. В СК сообщили, что по факту убийства в Тульской области возбуждено уголовное дело.